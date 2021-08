Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was Diebe so alles mitnehmen...

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Leipziger Straße aktiv. Zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens drangen sie in einen Renault Megane ein, der an der Fahrbahn in Höhe des Hauses Nummer 39 abgestellt war.

Als die Besitzerin am Donnerstagmorgen selbst wieder in ihr Auto stieg, fiel ihr auf, dass jemand die Mittelkonsole durchwühlt hatte. Daraufhin überprüfte die Frau, ob etwas fehlt: Verschwunden ist die Zulassungsbescheinigung des Pkw; alles andere scheint noch da zu sein.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden; ob er verschlossen war, konnte die Halterin nicht definitiv sagen, auch eine Fehlfunktion der Funkverriegelung wird nicht ausgeschlossen.

Ein paar Häuser weiter verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum nächsten Pkw. Der BMW Mini stand ebenfalls über Nacht am Straßenrand, nach Angaben der Besitzer war er verschlossen; es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Die Beute der Diebe: Fahrzeugzubehör, das im Fußraum des Wageninneren verstaut war. Darüber hinaus fanden die Täter offenbar nichts, was sie interessierte. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.45 Uhr.

Einen weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug in derselben Straße haben wir bereits unter https://s.rlp.de/HCPff veröffentlicht. |cri

