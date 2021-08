Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nicht versichert und falsche Papiere

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag auf einen jungen Autofahrer aufmerksam geworden. Als sie den 21-Jährigen gegen halb 4 am Willy-Brandt-Platz einer Kontrolle unterzogen, stellten die Polizisten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Der junge Mann gab an, das Fahrzeug erst vor wenigen Tagen gekauft zu haben. Fahrzeugpapiere oder einen Kaufvertrag konnte er allerdings nicht vorlegen. Angeblich wurde ihm beim Kauf versehentlich die Zulassungsbescheinigung eines anderen Autos mitgegeben.

Bei der Überprüfung dieses Dokuments stach den Beamten sofort ins Auge, dass der Termin für die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung manipuliert wurde. Der Halter des Fahrzeugs aus dem Rhein-Main-Gebiet wird deshalb in den nächsten Tagen noch Post erhalten und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Was den Pkw des 21-Jährigen betraf: Dieser durfte wegen des fehlenden Versicherungsschutzes nicht weiterfahren und musste vor Ort stehen bleiben. Der neue Besitzer wurde nach Hause begleitet, wo er mit den entsprechenden Schriftstücken nachweisen konnte, dass er den Wagen rechtmäßig führt. Um eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommt der Mann allerdings nicht herum. |cri

