Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 17.30 Uhr, verwechselte eine 80jähre PKW Fahrerin aus Bad Bergzabern, beim Versuch in der Weinstraße ihr Fahrzeug anzuhalten, die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro

