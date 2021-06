Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Freimersheim (ots)

Kurz nach 8 Uhr missachtete gestern (29.06.2021) an der Kreuzung L507/L540 eine 22 Jahre alte BMW-Fahrerin die Vorfahrt einer von links kommenden Autofahrerin. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Toyota der 40 Jahre alten Unfallgegnerin über die Fahrbahn geschleudert wurde. Mit Verdacht auf ein Schleudertrauma kam die Frau in ein Krankenhaus. An beiden PKW´s entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell