Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlechte Scherze als falscher Polizist

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Der 24-Jährige steht im Verdacht, sich mehrmals am Telefon als Polizist ausgegeben zu haben. Seine Opfer: junge Frauen. Sein Ziel - nach eigenen Angaben: ihnen zu "imponieren".

Beide Frauen - eine 22-Jährige aus dem Stadtgebiet und eine 21-Jährige aus dem Landkreis - berichteten, dass sie von einer unbekannten Handy-Nummer angerufen wurden. In beiden Fällen behauptete der Anrufer, Polizist zu sein und etwas klären zu wollen. Eine der Frauen forderte er auf, zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Haus auf ihn zu warten; der anderen Frau kündigte er den Besuch der Kripo an, um eine Zeugenaussage aufzunehmen. Nachfragen der Frauen, um was denn eigentlich gehe, beantwortete er nicht, drohte sogar damit, mit Kollegen zu kommen und die Tür gewaltsam zu öffnen, falls seine Anweisungen nicht befolgt werden.

Anhand der angezeigten Handynummer konnte der 24-Jährige ermittelt werden. Er gab an, er habe sich lediglich einen "Spaß" erlauben wollen, um den Frauen zu imponieren. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

