Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefälschte Inkasso-Schreiben im Umlauf

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Gefälschte Inkasso-Schreiben sind derzeit im Stadtgebiet sowie im Landkreis im Umlauf. Am Donnerstag gingen mehrere Anzeigen von Betroffenen ein, die per Post ein solches Schreiben erhalten hatten.

Alle Briefe kamen vom gleichen Absender, und in allen ging es um ein angebliches Gewinnspiel-Abo in der Lotterie "Eurowin24 - Euro Jackpot 6/49". Alle Empfänger der Schreiben wurden aufgefordert, ihre Abo-Beiträge in Höhe von 268,46 zu beleichen.

Die meisten Adressaten erkannten das Schreiben als "Fake" und waren sich auch sicher, kein solches Abo abgeschlossen zu haben. Lediglich ein 64-Jähriger Mann aus dem Landkreis wurde unsicher, weil er tatsächlich in der Vergangenheit schon solche Lotto-Abos hatte und nun glaubte, dass er möglicherweise vergessen hatte, dies zu kündigen. Er überwies deshalb den Betrag - und anschließend versuchte er, die angebliche Inkasso-Firma zu kontaktieren. Erst als alle Kontaktversuche scheiterten und er herausfand, dass die angegebene Telefonnummer gar nicht vergeben war, kamen dem 64-Jährigen Zweifel, ob er eventuell auf einen Betrug hereingefallen ist. Die Ermittlungen laufen... |cri

