POL-PPWP: Joint und Farbstifte in der Tasche

Im Nachtdienst von Donnerstag auf Freitag haben Polizeibeamte im Stadtgebiet zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer stand unter Drogeneinfluss, der andere hatte zu tief ins (Alkohol-)Glas geschaut.

Gegen 22.30 Uhr zog der Fahrer eines solchen Elektrorollers im Barbarossaring die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Als die Beamten den 30-Jährigen stoppten, stellten sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf zwei verschiedene Stoffgruppen von Rauschmitteln. Der Mann wurde deshalb zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen nach weiteren Drogen fanden die Polizisten in der Tabakpackung, die der Rollerfahrer bei sich hatte, einen Joint mit einer Cannabis-Tabak-Mischung. Die Zigarette wurde sichergestellt, zur Herkunft des Betäubungsmittels machte der 30-Jährige keine Angaben, er war jedoch mit der Vernichtung einverstanden. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Doch nicht nur das: Zum Vorschein kamen bei der Durchsuchung auch zwei auffällige Farbstifte. Weil der 30-Jährige Verbindungen zur Graffitiszene hat, wurden auch diese Stifte zur Verhinderung von Straftaten sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Für einen weiteren E-Scooter-Fahrer war die Rollerfahrt in der Nacht gegen 1 Uhr zu Ende. Er wurde von der Streife in der Fischerstraße kontrolliert, dabei fiel seine Alkoholfahne auf. Ein Atemtest zeigte einen Wert von 0,73 Promille. Der 31-jährige Mann musste zur genaueren Bestimmung seines Pegels für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde wegen des zu erwartenden Bußgeldes eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro einbehalten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann an die US-Militärpolizei übergeben. |cri

