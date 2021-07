Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taschendiebstahl zum Nachteil einer alten Dame vor der Wohnung

Worms, Siegfriedstraße (ots)

Am Samstag den 17.07.2021 gegen 12:20 Uhr folgt ein junger Mann einer älteren Dame von der Postbank in der Innenstadt bis zu ihrer Wohnung in einem großen Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße. Unmittelbar vor der Wohnungstür greift der Täter in die am Rollator hängende Handtasche, nimmt die Geldbörse raus und entnimmt das Bargeld. Danach flüchtet er und wirf hierbei die Geldbörse weg. Zwei Nachbarinnen sehen den Täter, können ihn aber nicht festhalten. Der Täter erbeutet einen kleinen Geldbetrag. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 20-30 Jahre alt, 1,85 m groß, europäisches Aussehen, 3-Tage-Bart, grauer Kapuzenpullover und darüber eine helle Jeansjacke, helle Jeans. Wer sachdienliche Hinweise auf die Fluchtrichtung des Täters machen kann soll sich bitte bei der Polizei Worms melden.

