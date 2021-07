Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bechtheim - Brand in Lager- und Bürogebäude

Worms (ots)

Heute Nacht, gegen 02:00 Uhr brach in einem Gebäudekomplex in der Rheinstraße, bestehend aus mehreren Lager-, Büro- und Wohnräumen, aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 72 Kräften im Einsatz und brachten in den frühen Morgenstunden den Brand im Obergeschoss des Anwesens unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis 06:00 Uhr an. Zur Feststellung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Worms die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Brand nicht.

