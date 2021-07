Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Fahrer stürzt nach Unfall betrunken aus LKW

Worms (ots)

Gestern Morgen stürzte der Fahrer eines LKW alkoholisiert aus dem Führerhaus, nachdem er beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Laterne umgefahren hatte. Der 59-Jährige hatte kurz nach 05:00 Uhr zunächst vergeblich versucht, rückwärts an die Laderampe des Marktes in Alsheim heranzufahren. Beim Rangieren prallte er mit seinem Sattelzug dann gegen einen Laternenmast und knickte diesen um. Daraufhin habe der Mann aussteigen wollen und stürzte offenbar infolge seiner Alkoholisierung aus der Fahrerkabine. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Fahrer mit einer Prellung am Kopf ins Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 2 Promille, weswegen eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

