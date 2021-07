Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Hamm am Rhein - Nilgänse gestutzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Unbekannte schnitten bei drei ausgewilderten Nilgänsen die Flugfedern ab, die Kripo Worms hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Eine 57-jährige Wormserin und ihr Sohn zogen seit 23. April drei Nilgänse von Hand auf und wilderten diese am 23. Juni in Hamm an einem Weiher zwischen Landdamm und Rhein aus. Bei der Nachkontrolle der Tiere wurde jetzt festgestellt, dass den Gänsen an je einem Flügel die Flugfedern abgeschnitten und die Tiere dadurch flugunfähig wurden, somit auch nicht mehr vor Fressfeinden flüchten können. Hintergrund und Motiv der Tat sind nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell