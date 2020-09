Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Horneburger Kindergarten --- Renault "Master" in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Einbruch in Horneburger Kindergarten

In der Nacht vom 9. auf den 10.09.2020 kam es zu einem Einbruch in den Horneburger Kindergarten in der "Johann-Hinrich-Wichern-Straße".

Der unbekannte Täter kletterte vermutlich über die Grundstückbegrenzung auf das Gelände des Kindergartens und hebelte hier gewaltsam eine Terrassentür auf. Im Objekt durchsuchte er sämtliche Büroräume nach Diebesgut.

Ob Stehlgut erlangt wurde ist bislang nicht bekannt.

Der Gesamtschaden dürfte sich jedoch auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Renault "Master" in Buxtehude entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen nicht zugelassenen Renault "Master" von dem Gelände eines Autohauses in der "Cuxhavener Straße" in Buxtehude-Hedendorf.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bitte nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04161-6470 bei dem Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

