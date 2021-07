Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Windschutzscheibe mit Stein zertrümmert - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Wie bereits am Samstagvormittag bekannt wurde, beschädigte unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Stein einen geparkten PKW in der Rudolf-Heiligers-Straße. Durch Zeugenhinweise wurde gestern bekannt, dass offenbar zwei Jugendliche den Stein am Samstag aus einem Vorgarten in der Bindseilstraße entnommen hatten und diesen um 05:00 Uhr auf die Windschutzscheibe des geparkten Opel warfen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

