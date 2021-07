Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein

Worms (ots)

Gestern Abend, gegen 20:30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den Fahrer eines Rollers in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße aufmerksam, der sein motorisiertes Zweirad in Schlangenlinien fahrend und schwankend bewegte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seinem Atem wahr, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Mit einem Ergebnis von 2,28 Promille war die Fahrt für den 34-jährigen Wormser beendet. Er musste mit zur Dienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde bekannt, dass er auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

