Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehören die rosafarbenen Taschen?

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife im Altstadtbereich haben Polizeibeamte am Donnerstagabend auf dem Theater-Vorplatz einen jungen Mann kontrolliert, der ihnen aufgefallen war. Mit dem Einverständnis des 24-Jährigen wurden seine Sachen durchsucht. Dabei kamen zwei rosafarbene Taschen zum Vorschein (eine Handtasche zum Umhängen sowie ein gemusterter Rucksack), die einen neuwertigen Eindruck machten.

Darauf angesprochen, gab der 24-Jährige an, dass er die beiden Taschen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Stadtgebiet "gefunden" habe. An den genauen Fundort konnte er sich allerdings nicht mehr erinnern.

Dem Mann wurde erklärt, dass er Fundsachen nicht einfach behalten darf, und deshalb gegen ihn nun wegen Unterschlagung strafrechtlich ermittelt wird.

Eine Überprüfung der Taschen ergab keinen Hinweis auf die rechtmäßigen Besitzer/innen. Betroffene, die den Rucksack oder die Handtasche vermissen, beziehungsweise Zeugen, die wissen, wem die Taschen gehören, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Außerdem fiel während der Kontrolle auf dem Theater-Vorplatz noch ein Jugendlicher aus dem Kreisgebiet negativ auf. Der 16-Jährige legte es kurz nach 20 Uhr darauf an, die Polizeibeamten zu provozieren und schnippte ihnen lachend eine Zigarettenkippe vor die Füße.

Als die Beamten den Jungen daraufhin kontrollierten, zeigte er sich uneinsichtig und aufbrausend. Nachdem seine Personalien festgestellt und überprüft waren, musste er vor den Augen der Polizisten seinen Abfall wieder aufheben und in einem nur zwei Meter entfernten Mülleimer entsorgen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell