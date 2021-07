Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rabiater Ladendieb attackiert nacheilende Passanten mit Pfefferspray +++ Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht +++ Winterräder aus Tiefgarage gestohlen +++ E-Bikes und E-Scooter gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Rabiater Ladendieb attackiert nacheilende Passanten mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Kirchgasse,

06.07.2021, 18.15 Uhr,

(pl)Ein rabiater Juwelierdieb hat am frühen Dienstagabend in der Wiesbadener Innenstadt zwei nacheilende Passanten mit Pfefferspray attackiert. Der Unbekannte hatte sich gegen 18.15 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Kirchgasse ein hochwertiges Goldarmband vorlegen lassen und war dann mit dem Schmuckstück plötzlich aus dem Geschäft gerannt, ohne dieses bezahlt zu haben. Mehrere Passanten, welche auf den flüchtigen Mann aufmerksam wurden, nahmen direkt die Verfolgung auf und konnten diesen schließlich im Bereich der Neugasse einholen. Als sie den Dieb daraufhin festsetzten wollten, attackierte dieser zwei der einschreitenden Personen, einen 27 und einen 37 Jahre alten Mann, mit Pfefferspray und ergriff mit der Buslinie 24 in Richtung Dotzheim die Flucht. Der rabiate Dieb soll etwa 22-25 Jahre alt sowie ca. 1,80-1,90 Meter groß gewesen sein und ein schmales Gesicht sowie einen Nackenzopf mit ganz kurz rasierten Seiten gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Umhängetasche mit sich geführt. Bislang noch unbekannte Personen, die an der Verfolgung des Flüchtigen beteiligt waren sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Burgstraße,

05.07.2021, 17.00 Uhr bis 06.07.2021, 06.05 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde eine Arztpraxis in der Burgstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäudekomplex und hebelten anschließend die Eingangstür der Praxis auf. Nachdem sie dann mehrere Praxisräume nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie mit einer Vielzahl an erbeuteten Briefmarken sowie aufgefundenem Bargeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Winterräder aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Aukammallee,

30.06.2021, 18.00 Uhr bis 06.07.2021, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb der vergangenen Tage aus einer Tiefgarage in der Aukammallee einen Satz Winterkompletträder gestohlen. Die Reifendiebe drangen in die Tiefgarage ein und ließen die dort gelagerten Räder der Marke Porsche im Wert von rund 4.000 Euro mitgehen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Schaufensterscheibe beschädigt,

Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße,

04.07.2021, 23.00 Uhr bis 06.07.2021, 12.00 Uhr,

(pl)In der Schultheißstraße in Wiesbaden-Bierstadt wurde zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag die Schaufensterscheibe eines Imbisses beschädigt. Unbekannte zerstörten die Scheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. E-Bikes und E-Scooter gestohlen,

Wiesbaden,

06.07.2021,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden in Wiesbaden mindestens zwei E-Scooter und ein E-Bike gestohlen. Zwischen 06.00 Uhr und 13.30 Uhr schlugen die Diebe auf dem Seligmann-Baer-Platz in Biebrich zu und stahlen einen am Bahnhof abgestellten und mittels einer Kette sowie Wegfahrsperre gesicherten blauen E-Scooter von Ford. Ein weiterer E-Scooter wurde zwischen 07.00 Uhr und 17.15 Uhr samt Schloss aus dem Innenhof eines Hauses in der Rosenstraße entwendet. Auf ein E-Bike der Marke Kalkhoff hatten es die Unbekannten zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring abgesehen. Das Fahrrad war auf dem Gelände einer Kindertagesstätte abgestellt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell