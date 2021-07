Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Rutesheim: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend gegen 22:50 Uhr auf der A8 Karlsruhe-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug eines 22-Jährigen und dem Opel Astra einer 27-Jährigen Frau. Der Opel schleuderte dadurch zwischen den Sattelzug und der Mittelleitplanke mehrmals hin und her und kam schließlich zum Stehen. Die 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell