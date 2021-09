Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrolle auf der B 35 Rheinbrücke

Germersheim (ots)

Am gestrigen Donnertag führten das Polizeirevier Philippsburg und die Polizeiinspektion Germersheim in dem Zeitraum von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr eine gemeinsame, länderübergreifende Kontrollstelle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, der Kontrolle von Fahrzeugen, an welchen technische Veränderungen vorgenommen wurden sowie zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität / Wohnungseinbruchdiebstahl durch. Kontrollörtlichkeit war die vierspurig ausgebaute Rudolf-von-Habsburg-Brücke (Rheinbrücke) auf der Bundesstraße 35, zwischen Philippsburg und Germersheim, in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz, auf Höhe der Abfahrt Germersheim-Nord. Die Straßenmeisterei Speyer unterstützte mittels Absperrmaterial und einer Sicherheitswand die Kontrollstelle. Zudem leuchtete die Freiwillige Feuerwehr Germersheim die Kontrollstelle aus.

Bei 119 kontrollierten Fahrzeugen und 147 kontrollierten Personen ergaben sich insgesamt sechs Straftaten. Hierbei handelte es sich um eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, einem Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin wurden drei Fahrten unter Drogeneinfluss und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt. Zudem musste einer Motorradfahrerin die Weiterfahrt untersagt werden, da die Betriebserlaubnis ihres Motorrads aufgrund eines zu lauten Auspuffs erloschen ist. Sechs Ordnungswidrigkeiten, 16 Verwarnungen sowie 16 Mängelberichte wurden ebenfalls geahndet.

