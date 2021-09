Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 15 Fahrer zu schnell

Edenkoben (ots)

Soeben wurde am 23.09.2021 im Zeitraum von 16:25 Uhr - 17:25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums durchgeführt. 15 Fahrer mussten beanstandet werden und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 49 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

