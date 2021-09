Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Rhodt (ots)

Am 23.09.2021 befuhren gegen 19:20 Uhr die 56-jährige Fahrradfahrerin und der 64-jährige Fahrradfahrer aus Köln die L512 von Rhodt in Richtung Edenkoben. Die 56-jährige wollte in einen Wirtschaftsweg abbiegen, hierbei kam es zur Kollision mit ihrem 64-jährigen Lebensgefährten, sodass dieser stürzte. Einen Helm trug der Fahrradfahrer nicht. Unfallursächlich dürfte hierbei auch die Alkoholisierung des Fahrradfahrers gewesen sein, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz neben Schürfwunden vermutlich eine Fraktur des Schlüsselbeins zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

