Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65

Raststätte Pfälzer Weinstraße West - Warum man Ingwertee nicht aus der Glühweinflasche trinken sollte

A65 / Raststätte Pfälzer Weinstraße West (ots)

Am 23.09.2021 erging gegen 18 Uhr Mitteilung über eine Person, welche sich auf dem Parkplatz der Pfälzer Weinstraße West in einem PKW Audi befinden und auf dem Fahrersitz aus einer Flasche Korn trinken würde. Der 68 - jährige Audi-Fahrer konnte vor Ort angetroffen werden. Der Sachverhalt stellte sich jedoch anders dar als von der aufmerksamen Anruferin gemeldet: Hiernach kochte sich der 68 - jährige Audi-Fahrer zu Hause einen Ingwertee. Da er das Heißgetränk verständlicherweise nicht in eine Plastikflasche füllen wollte, füllte er den Ingwertee in eine leere Glühweinflasche um und trank aus dieser auf der Raststätte. Die Angaben des Teeliebhabers konnten mittels eines vor Ort durchgeführten Alco-Tests verifiziert werden. Der Audi-Fahrer durfte dann ohne Beanstandung seine Fahrt fortsetzen.

