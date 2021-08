Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Ladbergen (ots)

Bei einem Alleinunfall ist eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin aus Lengerich schwer verletzt worden. Die 56-Jährige war am Sonntagabend (01.08.21) gegen 18.15 Uhr auf der Saerbecker Straße in Fahrtrichtung Grevener Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich etwa auf Höhe der Einmündung In der Laake bremste sie ihr E-Bike ab, stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in einen Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

