POL-ST: Recke, Einbruch in Geschäft, hochwertige Fahrräder entwendet

Bislang unbekannte Täter sind in ein Geschäft an der Hauptstraße in Recke eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (31.07.2021), 22.00 Uhr, und Sonntag morgen (01.08.21), 08:00 Uhr. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten mehrere hochwertige, fabrikneue E-Bikes und Fahrräder. Zum Teil befanden sich die Räder noch in der Originalverpackung. Nach ersten vorläufigen Schätzungen dürfte der Gesamtschaden mehrere zehntausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder denen im Raum Recke in der Nacht ein größeres Transportfahrzeug aufgefallen ist. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451-5910.

