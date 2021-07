Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, zwei Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Unfall an der Dumter Straße in Borghorst sind am Donnerstag (29.07.21) gegen 17.31 Uhr zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Eine 17-jährige Radfahrerin aus Steinfurt war auf der Dumter Straße unterwegs. Sie befuhr die Gleis-Unterführung für Fußgänger und Radfahrer, die zwei Teile der Dumter Straße miteinander verbindet, aufwärts. Sie überholte ersten Erkenntnissen zufolge zwei vor ihr fahrende Fahrradfahrer. Dabei geriet sie auf die Gegenspur. Auf dieser kam ihr in dem Moment ein 18-jähriger Radfahrer aus Steinfurt entgegen, der auf der Unterführung abwärts fuhr. Die 17-Jährige und der 18-Jährige kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß mit anschließendem Sturz wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell