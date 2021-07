Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Randalierer auf Waldfriedhof, Grablichter zerstört

Rheine (ots)

Eine Zeugin ist am Dienstagmorgen (27.07.21) gegen 09.00 Uhr auf dem Waldfriedhof an der Straße Neue Stiege in Mesum auf zwei Unbekannte aufmerksam geworden, die offenbar auf dem Friedhofsgelände randalierten. Die Zeugin vernahm zunächst lautes Klirren und Scheppern. Anschließend beobachtete sie aus einer gewissen Entfernung im Bereich hinter der Leichenhalle zwei Jungen. Diese machten sich mit ihren Fahrrädern in Richtung Friedhofsausgang davon. Im Nachhinein stellte die Zeugin fest, dass im besagten Bereich mehrere Grablichter zerstört worden waren. Auch eine Engelsfigur war beschädigt worden. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie waren männlich und etwa acht bis neun Jahre alt. Beide trugen einen Fahrradhelm. Einer der beiden hatte einen dunklen Hautteint. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, und die Hinweise auf die jungen Täter geben können. Zu erreichen ist die Wache in Rheine unter Telefon 05971/9384215.

