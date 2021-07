Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus, Fenster eingeschlagen

Ochtrup (ots)

Während sich die Familie im mehrtägigen Urlaub befand, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Pastor-Tigges-Weg eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (27.07.21), 11.00 Uhr, und Donnerstag (29.07.21), 18.45 Uhr. Die Täter versuchten zunächst die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Die Polizei stellte vor Ort entsprechende Spuren fest. Als dies nicht gelang, gingen sie offenbar um das Haus herum und warfen mit einem unbekannten Gegenstand ein Kellerfenster ein. So gelangten sie ins Innere. Anschließend durchsuchten sie der Spurenlage zufolge sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten mehrere Gegenstände im Wert eines höheren vierstelligen Eurobetrags - darunter Schmuck, Kleidungsstücke und mehrere Spardosen. Dann flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben. Die Wache in Ochtrup nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell