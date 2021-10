Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (30.10.2021)

Donaueschingen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der A864 an der Anschlussstelle Donaueschingen. Durch einen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Rottweil wurden im Auffahrtsbereich der B27/B33 zur A864 vier beschädigte Außenschutzplanken sowie zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Fahrzeuglenker aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und den Gesamtschaden in Höhe von etwa 1600 Euro verursachte. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Zimmern o.R., Tel. 0741 34879-0, entgegen.

