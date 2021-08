Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Kinder führten bei Ladendiebstahl Messer mit

Rösrath (ots)

Dienstagnachmittag (10.08.2021), gegen 17:00 Uhr hielten sich zwei 13-Jährige aus Rösrath und ein 12-Jähriger aus Lohmar in einem Lebensmittelmarkt in der Kölner Straße auf. Es wurde beobachtet, wie einer der 13-Jährigen in einem Bereich einer nicht besetzten Kassen eine kleine Wodkaflasche in seine Tasche steckte. Die Polizei wurde verständigt, zwei der drei Kinder wurden auf dem Kundenparkplatz angetroffen. Der 12-Jährige führte eine Spielzeugpistole mit. Bei dem 13-jährigen, der die Flasche aktiv eingesteckt hatte, wurden sogar zwei Messer gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er einer Erziehungsberechtigten übergeben, gegen die anderen ergingen Platzverweise. Die Kreispolizei führt die Ermittlungen nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen. (pr)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell