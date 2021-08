Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Sachbeschädigungen in Schulkomplex - Zeugen gesucht

Rösrath (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen (06.08.2021) und Montagmittag (09.08.2021 drangen unbekannte Täter in eine Schule an der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Der Schulkomplex wird aktuell umfangreich saniert. Der oder die Täter kletterten am Baugerüst hoch, schnitten eine Fensterersatzfolie auf und konnten so die 4. Etage betreten. Innen wurden Bauwände und -türen umgerissen, Wände beschädigt und ein Feuerlöscher entleert. Die Kreispolizeibehörde bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Wochenende auf dem Schulgelände verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kreispolizeibehörde unter 02202 2050. (pr)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell