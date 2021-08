Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Einfamilienhaus

Burscheid (ots)

Am Montag (09.08.2021) zwischen 15:30 und 20:00 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter über eine Garagenzufahrt in der Kölner Straße Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses, betrat den offenstehenden Wintergarten, hebelte ein Fenster auf und drang so ins Haus ein. In den Wohnräumen wurden alle Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Kreispolizeibehörde bittet um Zeugenhinweise unter 02202 2050. (pr)

