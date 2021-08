Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Illegaler Drogenhandel: 25-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Am Donnerstag (05.08.) stellten Beamte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 25-Jährigen Overather Drogen und Waffen sicher. Dem Durchsuchungsbeschluss vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen. Der 25-Jährige hatte unter anderem Crystal Meth, Marihuana und Amphetamine in seiner Wohnung versteckt und besaß zahlreiche Waffen, die unter das Waffengesetz fallen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft erließ. (mw)

