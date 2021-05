Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 06.40 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden an einem grauen Smart. Der Unfall ereignete sich auf der Essener Straße. Der flüchtige Unfallverursacher verursachte einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Gladbeck:

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem braunen Opel Adam. Das Auto war auf dem August-Wessendorf-Weg geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 5.50 Uhr und 15.30 Uhr.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in Gladbeck- Mitte am Mittwoch, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Bottroper Straße. Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von ca. 2.500 Euro an einem grauen BMW, der dort geparkt war. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Herten:

Ein auf dem Seitenstreifen der Gelsenkirchener Straße abgestellter Lkw (silberner Renault Trafic) wurde in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell