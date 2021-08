Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ohne Zulassung und Versicherung: Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Overath (ots)

Am Montag (02.08.) stoppten Beamte gegen 08:45 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Reisebus auf der Kölner Straße. Der 58-jährige Fahrer aus Overath kam aus Richtung Kreutzhäuschen und war zur TÜV-Prüfstelle unterwegs. Er fuhr ohne Kennzeichen und mit dem Mobiltelefon in der Hand und gab auf Nachfrage an, dass sein Chef - wohlwissend, dass der Bus weder zugelassen noch versichert war - ihm angeordnet hätte, den Bus zur Prüfstelle zu bringen. Gegen den Fahrer und den Overather Busunternehmer wurden Strafanzeigen erstattet. (mw)

