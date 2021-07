Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaus

Hamm-Herringen (ots)

Am 27. Juli, zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf der Juffernbuschstraße. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in die Wohnräume und entwendete Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

