POL-HAM: Versuchter Einbruch in Geschäft am Westentor

Hamm-Mitte (ots)

Eine Gruppe von vier Personen versuchte am Dienstag, 27. Juli, zwischen 1.20 Uhr und 1.50 Uhr, in ein Ladengeschäft am Westentor einzubrechen.

Sie wollten die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam öffnen, dies gelang ihnen jedoch nicht.

Alle vier Personen sind männlich und geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Hinweise zu den vier Männern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

