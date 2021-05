Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Festnahmen nach Tankstellenüberfall

Porta Westfalica (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Portaner Stadtteil Hausberge zu einem Raubüberfall auf eine ortsansässige Tankstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei betraten gegen 18 Uhr zwei männliche, mit Mund-Nasen-Schutzmasken versehene Personen die Tankstelle und bedrohten die zu dieser Zeit dort allein befindliche, 23-jährige Kassiererin mit Reizgas. Anschließend entnahmen die Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Ortskern. Die Polizei fahndete daraufhin mit mehreren Streifenwagen im Nahbereich des Tatortes und konnte schließlich, aufgrund präzieser Personenbeschreibung von Zeugen und der Geschädigten, kurze Zeit später zwei dringend tatverdächtige Personen hinter dem Haus Kurfürst in der Straße "An der Pforte" nach kurzer, fußläufiger Flucht festnehmen. Bei den Personen wurde sowohl das Bargeld als auch das Reizgas aufgefunden. Sie wurden zunächst dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Den beiden Tatverdächtigen, einen 20-Jährigen aus Rinteln, sowie einen 18-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück, erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raub. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend ihre Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell