Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer gestürzt - Fahrer und Sozia verletzt

Hüllhorst (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr befuhr ein 17jähriger Hüllhorster mit seinem Motorroller den Regtweg in Hüllhorst in Richtung Westen. Seine 13jährige Schwester saß als Mitfahrerin auf dem Roller. In einer Linkskurve verlor der Jugendliche offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzten sich beide Personen und wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Motorroller nicht versichert war und der Fahrer keinen Führerschein besaß. Außerdem waren an dem Fahrzeug gravierende technische Veränderungen vorgenommen worden. Daher stellten die Beamten das Zweirad sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell