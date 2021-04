Polizei Düren

POL-DN: Betrug per SMS - Schützen Sie sich vor Smishing-Versuchen

Kreis Düren (ots)

Vielleicht haben Sie es selbst schon einmal erlebt: Sie erhalten eine SMS von einem Paketanbieter und sollen eine Lieferung per Klick auf einen Link bestätigen.

Bei dieser Art von SMS handelt es sich um einen dreisten Betrugsversuch! Durch Klicken des Links werden Sie auf eine Website geleitet, die Sie auffordert, Ihren Browser zu aktualisieren. Bestätigen Sie dies, wird eine Schadsoftware auf Ihrem Mobiltelefon installiert. Mit Hilfe der schadhaften App können Betrüger dann Ihre privaten Daten ausspähen. Davon betroffen sind auch Passwörter und Bankdaten. Doch damit nicht genug, Ihr Gerät dient den Betrügern in vielen Fällen auch noch zur Verbreitung der betrügerischen SMS. Die Polizei rät: - Löschen Sie eine solche SMS sofort und klicken Sie nicht auf den Link! Klicken Sie generell niemals auf Links, die Sie von unbekannten Absendern erhalten. - Informieren Sie sich bei Ihrem Provider über die Möglichkeit einer Drittanbietersperre. Diese verhindert Zahlungen über Mobilfunkanbieter an Dritte - Bestätigen Sie keine Installationen von fremden Apps und deaktivieren Sie in den Einstellungen Ihres Handys die automatische Installation von Apps - Führen Sie regelmäßig Backups durch - Sollten Sie bereits auf den Inhalt einer solchen Benachrichtigung eingegangen sein: Löschen Sie die SMS und wenden Sie sich an Ihren Moblifunkprovider. Nur dieser kann die schädliche App wieder vollständig deinstallieren. Sollten Sie bereits Schadsoftware auf Ihrem Mobiltelefon haben: - Schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Provider auf. Dieser wird Ihnen behilflich sein, die Schadsoftware vollständig von Ihrem Gerät zu entfernen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell