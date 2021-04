Polizei Düren

POL-DN: Papiertonnen gehen in Flammen auf

Jülich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brannten im Jülicher Buchenweg Papiertonnen.

Gegen 02:05 Uhr wurde ein Anwohner von verdächtigen Geräuschen geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah er einen Mann an den Mülltonnen. Noch während er sich dort aufhielt, fingen diese an zu brennen. Der Anwohner sprach die Person an, die daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung Ulmenweg flüchtete. Zur Beschreibung des Unbekannten kann lediglich gesagt werden, dass dieser kurze Haare hatte und dunkel gekleidet war.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen Holzschuppen verhindern. Drei Altpapiertonnen brannten komplett nieder.

Zeugen, die rund um den Brandort, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Mann mit dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell