Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Vorläufige Festnahme: 43-Jähriger hortet Drogen und Waffen

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Am Samstag (31.07.) stoppten Beamte gegen 00:15 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Wagen auf der Olper Straße und endeckten bei dem Beifahrer eine nicht geringfügige Menge an Amphetaminen und Marihuana. Die Menge an Betäubungsmitteln, die der 43-Jährige Mann aus Overath mit sich führte, machte eine Wohnungsdurchsuchung erforderlich. Der Verdacht der Beamten, dass es sich bei dieser Menge nicht um Eigenbedarf handeln konnte, erhärtete sich schließlich bei der Durchsuchung: Der Overather hatte in seiner Wohnung sämtliche Drogen versteckt, von Marihuana über Haschisch bis hin zu Extasy-Pillen. Und nicht nur Drogen hortete der 43-Jährige: Die Polizei stellte unter anderem auch eine Schusswaffe, Stichwaffen und einen Elektroschocker sicher. Aufgrund der bestehenden Wiederholungs-und Verdunklungsgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen; die Ermittlungen dauern an. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell