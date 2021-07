Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210707-2: Bankangestellte vereitelt Enkeltrick - Rentner vor großem Schaden bewahrt

Bild-Infos

Download

Bedburg (ots)

Eine Betrügerin wollte von einem Senior eine hohe Bargeldsumme als Kaution nach einem angeblichen Verkehrsunfall mit Todesfolge erbeuten. Eine Bankangestellte vermutete einen Betrug und setzte die Tochter des Seniors sowie die Polizei in Kenntnis.

Der Senior (87) hat am Dienstag (6. Juli) gegen 11.30 Uhr einen Anruf auf seinem Telefon im Haus in der Josefstraße in Rath erhalten. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine falsche Polizistin, die mit osteuropäischem Akzent erklärte, dass seine Enkelin einen Autounfall mit tödlichem Ausgang verursachte hätte. Eine drohende Haft könne der Senior mit Zahlung einer Kaution zwischen 40.000 bis 80.000 Euro abwenden, so die Betrügerin weiter. Als der zunächst skeptische Großvater seine Enkelin persönlich sprechen wollte, übernahm eine weitere Betrügerin das Gespräch. Sie bestätigte in weinerlichem Ton den Vorfall. Derart getäuscht, begab sich der 87-Jährige in seine Hausbank in der Graf-Salm-Straße, wo er am Kassenschalter sein Vermögen abheben wollte. Die Bankangestellte vermutete einen Betrugsversuch, händigte den Betrag vorsorglich nicht aus und informierte stattdessen die Tochter des Kunden. Sie erschien in der Bank und gab sofort an, dass es ihrer Tochter, beziehungsweise seiner Enkelin gut ginge und dass es sich um einen Betrugsversuch handeln muss. Selbst nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Beamten war der Senior immer noch der Meinung, tatsächlich mit seiner Enkelin gesprochen zu haben.

Zu einem finanziellen Schaden ist es in diesem Fall nicht gekommen. Das geschilderte Beispiel zeigt, wie geschickt die Telefonbetrüger zu Werke gehen und so Getäuschte zu Handlungen veranlassen.

Die Polizei Rhein-Erft lobt das Verhalten der Bankangestellten ausdrücklich. Außerdem weist sie darauf hin, dass die Kreissparkasse (KSK) in Kooperation mit der Polizei Rhein-Erft nunmehr einen sogenannten "Geldausgabeumschlag" mit Hinweisen entwickelt haben und bereithalten, um im Falle eines Betrugsverdachtes in letzter Minute die getäuschten Senioren von ihrem Tun abzuhalten. Mehr Informationen hierüber erhalten Interessierte in der Pressemeldung der KSK: https://url.nrw/KoopKSK (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell