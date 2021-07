Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210707-1: Beratungsangebote der Kriminalprävention

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schützen Sie Ihr Zuhause! Die Berater der Kriminalprävention beraten Sie zum Einbruchschutz und weiteren kriminalpolizeilichen Themen auf Wochenmärkten.

Einbrecher sind häufig zur Tageszeit aktiv und brechen in Wohnhäuser und Wohnungen ein, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit sowie am frühen Abend oder an den Wochenenden. Infomieren Sie sich bei unseren Beratern wie Sie Ihr Heim schützen können und welche Maßnahmen Sie als Eigenheimbesitzer oder Bauherr ergreifen können, um einen Einbruch verhindern zu können. Weiterhin klären die Berater über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen auf, dazu gehören zum Beispiel der Enkeltrick, falsche Amtsträger oder falsche Gewinnversprechen. Vor Ort werden außerdem zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen, kostenlose Fahrradcodierungen durch die Berater durchgeführt. Um die Wartezeiten zu verkürzen bringen Sie bitte den vollständig ausgefüllten Erfassungsbogen, einen Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument und einen Eigentumsnachweis mit. Alle Informationen und Dokumente finden Sie unter diesem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/kein-fahrrad-ohne-kennzeichen

Die Berater der Kriminalprävention treffen Sie an den unten folgenden Terminen immer in der Zeit von 10 bis 13 Uhr an.

Bedburg, Parkplatz Schloss Bedburg: 03.08.2021 und 31.08.2021

Bedburg-Kaster, Am Rathaus: 13.08.2021 und 03.09.2021

Bergheim, Hauptstraße (Fußgängerzone): 13.07.2021 und 07.09.2021

Brühl, Markt (Passage an der Kreissparkasse:) 04.08.2021 und 18.08.2021

Erftstadt-Lechenich, Am Markt: 11.08.2021 und 08.09.2021

Frechen, Hauptstraße (Stellfläche vor TUI Reise Center): 08.08.2021 und 10.09.2021

Kerpen, Stiftsplatz: 20.08.2021

Pulheim, Veloer Straße (vor der Fa. C&A): 09.07.2021 und 17.09.2021

Pulheim-Stommeln, Hauptstraße/ Venloer Straße: 08.07.2021 und 12.08.2021

Wesseling, Bahnhofstraße: 16.07.2021 und 24.09.2021

Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Schmickler und Herr Carlier telefonisch unter den Rufnummern 02233 52-4817 oder -4824 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell