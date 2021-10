Polizei Hagen

POL-HA: Wieder Betrugs- und Schockanrufe bei Senioren - Warnung der Hagener Polizei

Hagen (ots)

In den letzten Tagen verzeichnete die Polizei Hagen wieder vermehrt Anrufe von sogenannten Enkeltrickbetrügern bei älteren Menschen im Hagener Stadtgebiet. Auf verschiedenen Wegen versuchten Unbekannte die Senioren zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu überreden. Die Täter gaben sich als Polizisten, Staatsanwälte, Enkel und Mitarbeiter von Krankenhäusern aus. Glücklicherweise konnten alle Taten nicht vollendet werden. So meldet sich am Dienstagnachmittag eine unbekannte Frau bei einer 91-jährigen Frau in Boele und teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Sie befinde sich nun im Gefängnis und könne nur gegen eine Kaution von 35.000 Euro frei kommen. Die völlig verängstigte Frau rief daraufhin bei ihrer Hausbank an, um den geforderten Geldbetrag zur Auszahlung vorzubestellen. Glücklicherweise schaltete der Mitarbeiter der Bank sofort und hat die Polizei über den Vorfall informiert. Die 91-Jährige teilte der angeblichen Staatsanwältin dann im Anschluss mit, dass sie bei ihrer Bank das Geld vorbestellt hat. Daraufhin wurde sie ausgeschimpft und das Gespräch wurde beendet. Die Kripo hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommmen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise, um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht Selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf und sprechen Sie mit Angehörigen oder Bekannten darüber.

- Sprechen sie mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche (sch)

