Polizei Hagen

POL-HA: Automaten an Waschanlage aufgebrochen

Hagen (ots)

In der Nacht von Dienstag (26.10.2021) auf Mittwoch wurden zwei Automaten an einer Waschanlage in der Koksstraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten einen Staubsauger sowie einen Automaten zur Wasserentnahme auf. Im Anschluss stahlen sie aus dem Münzfach Hartgeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell