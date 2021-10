Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte werfen Mann Gegenstand an den Kopf

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (26.10.2021), in der Zeit von ca. 23:15 bis 23:45 Uhr, traf ein fliegender Gegenstand einen Hagener in der Körnerstraße am Kopf. Der 38-Jährige ging nach eigenen Angaben im Bereich der "Veranstaltungsmuschel" zu Boden und wurde kurzzeitig bewusstlos. Nach kurzer Zeit rappelte er sich auf und ging nach Hause. Von dort aus alarmierte der Hagener den Rettungsdienst. Bei dem fliegenden Gegenstand könnte es sich um eine Flasche gehandelt haben. Nach einer Wundversorgung wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02331 - 986 2066 zu melden. (rit)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell