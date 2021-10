Polizei Hagen

POL-HA: Verhaftung nach Geschwindigkeitsverstoß

Hagen-Boele (ots)

Eine Geschwindigkeitsübertretung von 10 km/h wurde einem 24-Jährigen am Dienstagnachmittag zum Verhängnis. Der Mann war gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Dortmunder Straße unterwegs, als er in eine Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei geriet. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde verhaftet und in das Polizeigewahrsam gebracht. (sch)

