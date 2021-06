Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit vier verletzten Motorradfahrern

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Am Sonntag, den 27.06.2021, gegen 10:25 Uhr, befuhr eine Motorradgruppe aus 8 Krädern die B 270 von Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Wolfstein. In Höhe der Einmündung "Auf Röth" in Lauterecken bog das Führungsfahrzeug (Krad) der Gruppe nach rechts ab. Im Nachgang kam es vermutlich auf Grund fehlenden Sicherheitsabstandes zu einem Auffahrunfall der restlichen Kräder. Insgesamt kamen 4 Kräder zu Fall, wobei sich deren Fahrzeugführer verletzten. Zwei Unfallbeteiligte erlitten hierbei lediglich leichte Verletzungen, 2 Personen schwerere Verletzungen. Der 51-Jährige Fahrzeugführer des 5. Krades in der Gruppe war schwerstverletzt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die B270 war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen den Abzweigungen "Hausweiler" und "B420" bis ca. 14:30 Uhr voll gesperrt.|pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell