Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Rockenhausen-Marienthal, bei dem sich ein 62jähriger Motoradfahrer aus Saulheim verletzte. Der Fahrer eines Leicht LKW übersah den Motorradfahrer und missachtete deren Vorfahrt. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. |pirok

