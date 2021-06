Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breigau-Hochschwarzwald: Motorradkonzeption - Kontrollen rund um den Schluchsee

Freiburg (ots)

An Fronleichnam, 03.06.2021, war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption rund um den Schluchsee präsent. Bei einer Kontrollstelle an der Staumauer galt das Augenmerk dem Motorradverkehr. In Feldberg-Altglashütten wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überwacht. Flankiert wurden diese Maßnahmen von mobilen uniformierten und zivilen Polizeistreifen in diesem Bereich.

Insgesamt wurden 89 Motorräder an der Kontrollstelle an der Staumauer des Schluchsees kontrolliert, sieben Schallpegelmessungen durchgeführt. Zwei Motorradfahrer hatten an ihren Auspuffanlagen manipuliert. Ein Motorrad wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen, da der Primärantrieb nicht abgedeckt war. Sieben Fahrer wurde wegen nicht ordnungsgemäß angebrachten Kennzeichen verwarnt. Gleichzeitig wurde die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h in Feldberg-Altglashütten überwacht. Insgesamt 14 Verstöße wurden geahndet, bei welchen die zulässige Geschwindigkeit um mindestens 21 km/h überschritten wurde. Es handelte sich ausschließlich um Autofahrerinnen und -fahrer. 86 km/h war der höchst gemessene Wert bei diesen Beanstandungen.

Mindestens bis Oktober sind an jedem Wochenende solche und ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant. Entsprechend hoch wird das Entdeckungsrisiko bei Verkehrsverstößen sein.

