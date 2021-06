Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Unfallflucht - Mauer gestreift

Freiburg (ots)

Ein Zusteller befuhr am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 17.40 Uhr, mit seinem Transporter den Ziegelweg und streifte dabei eine Gartenmauer. Er stieg aus und begutachtete die Mauer. Auch wurde der Fahrer von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen. Nichtsdestotrotz stieg er in seinen Transporter und fuhr weiter ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. An der Mauer entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Transporters mitteilen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen gegen den Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

